After Vignes Domaine Escalin SAS BARON D’ESCALIN Les Granges-Gontardes

Les Granges-Gontardes

After Vignes

Domaine Escalin SAS BARON D’ESCALIN 980 Route des Charrettes Les Granges-Gontardes Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 00:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Le Domaine Escalin a le plaisir de vous convier à After Vignes ! Profitez d’une soirée festive et conviviale. DJ set, les vins du domaine et des food trucks seront au rendez-vous !

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Domaine Escalin SAS BARON D’ESCALIN 980 Route des Charrettes Les Granges-Gontardes 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 58 40 contact@escalin.com

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English :

Domaine Escalin is pleased to invite you to After Vignes! Enjoy a festive and convivial evening. DJ set, Domaine wines and food trucks will be on hand!

L’événement After Vignes Les Granges-Gontardes a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence