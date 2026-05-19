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After Vignes Domaine Escalin SAS BARON D’ESCALIN Les Granges-Gontardes

After Vignes Domaine Escalin SAS BARON D’ESCALIN Les Granges-Gontardes jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Domaine Escalin SAS BARON D'ESCALIN

Adresse : 980 Route des Charrettes

Ville : 26290 Les Granges-Gontardes

Département : Drôme

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 5 5 5

Les Granges-Gontardes

After Vignes

Domaine Escalin SAS BARON D’ESCALIN 980 Route des Charrettes Les Granges-Gontardes Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18 00:00:00

Date(s) :
2026-06-18

Le Domaine Escalin a le plaisir de vous convier à After Vignes ! Profitez d’une soirée festive et conviviale. DJ set, les vins du domaine et des food trucks seront au rendez-vous !
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Domaine Escalin SAS BARON D’ESCALIN 980 Route des Charrettes Les Granges-Gontardes 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 58 40  contact@escalin.com

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English :

Domaine Escalin is pleased to invite you to After Vignes! Enjoy a festive and convivial evening. DJ set, Domaine wines and food trucks will be on hand!

L’événement After Vignes Les Granges-Gontardes a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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