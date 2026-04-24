Les Granges-Gontardes

Fête de la Bière

Place du champs de mars Les Granges-Gontardes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Présence de plusieurs brasseurs

Brasero du comité, Food Truck

Animation musicale

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Place du champs de mars Les Granges-Gontardes 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 58 60 comitefetesgrangesgontardes@gmail.com

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English :

Several brewers present

Committee brazier, Food Truck

Musical entertainment

L’événement Fête de la Bière Les Granges-Gontardes a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence