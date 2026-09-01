50 ans, ça se fête ! Vente de livres Châteauroux
samedi 26 septembre 2026 · Châteauroux
Informations pratiques
Châteauroux
50 ans, ça se fête ! Vente de livres
31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez partager une journée conviviale et festive pour célébrer les 50 ans de la bibliothèque Saint-Jean !
Retrouvez une vente de livres à tous petits prix toute la journée ainsi qu’un concert.
Une maquilleuse pour enfants et un clown seront également sur place l’après-midi pour divertir les enfants.
À 15h, l’exposition des 50 ans de la bibliothèque sera inaugurée. .
31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35
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English :
Enter Juliette Binet’s world and create with her! Ages 6 and up.
L’événement 50 ans, ça se fête ! Vente de livres Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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