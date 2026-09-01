UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châteauroux

50 ans, ça se fête ! Vente de livres Châteauroux

samedi 26 septembre 2026 · Châteauroux

50 ans, ça se fête ! Vente de livres Châteauroux

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
31 Rue Eugène Delacroix
Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Châteauroux

50 ans, ça se fête ! Vente de livres

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Venez partager une journée conviviale et festive pour célébrer les 50 ans de la bibliothèque Saint-Jean !
Retrouvez une vente de livres à tous petits prix toute la journée ainsi qu’un concert.

Une maquilleuse pour enfants et un clown seront également sur place l’après-midi pour divertir les enfants.

À 15h, l’exposition des 50 ans de la bibliothèque sera inaugurée.   .

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enter Juliette Binet’s world and create with her! Ages 6 and up.

L’événement 50 ans, ça se fête ! Vente de livres Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme

À voir aussi à Châteauroux (Indre)