Informations pratiques

Châteauroux

50 ans, ça se fête ! Vente de livres

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez partager une journée conviviale et festive pour célébrer les 50 ans de la bibliothèque Saint-Jean !

Retrouvez une vente de livres à tous petits prix toute la journée ainsi qu’un concert.

Une maquilleuse pour enfants et un clown seront également sur place l’après-midi pour divertir les enfants.

À 15h, l’exposition des 50 ans de la bibliothèque sera inaugurée. .

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

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English :

Enter Juliette Binet’s world and create with her! Ages 6 and up.

L’événement 50 ans, ça se fête ! Vente de livres Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme