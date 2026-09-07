AGENDA · Salindres
50 ans de l’école primaire Marcel-Pagnol, École Marcel-Pagnol, Salindres
mercredi 16 septembre 2026 · École Marcel-Pagnol · Salindres
Informations pratiques
50 ans de l’école primaire Marcel-Pagnol Mercredi 16 septembre, 16h30 École Marcel-Pagnol Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00
Inauguration en présence d’anciens personnels de l’école (17h30).
École Marcel-Pagnol Rue Pasteur, Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 13 »}]
Expo photos retraçant 50 ans d’histoire et reconstitution d’une classe de l’époque (dès 16h30).
À voir aussi à Salindres (Gard)
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- Le patrimoine de l’école, École Marcel-Pagnol, Salindres 19 septembre 2026
- Tennis de table, Complexe sportif Yves Comte, Salindres 19 septembre 2026
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