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50 ans de l’école primaire Marcel-Pagnol, École Marcel-Pagnol, Salindres

mercredi 16 septembre 2026 · École Marcel-Pagnol · Salindres

50 ans de l’école primaire Marcel-Pagnol, École Marcel-Pagnol, Salindres

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
École Marcel-Pagnol
Adresse
Rue Pasteur, Salindres
Ville
30340 Salindres
Département
Gard

50 ans de l’école primaire Marcel-Pagnol Mercredi 16 septembre, 16h30 École Marcel-Pagnol Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00

Inauguration en présence d’anciens personnels de l’école (17h30).

École Marcel-Pagnol Rue Pasteur, Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 13 »}]
Expo photos retraçant 50 ans d’histoire et reconstitution d’une classe de l’époque (dès 16h30).

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