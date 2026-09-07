50 ans de l’école primaire Marcel-Pagnol, École Marcel-Pagnol, Salindres

Informations pratiques

50 ans de l’école primaire Marcel-Pagnol Mercredi 16 septembre, 16h30 École Marcel-Pagnol Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T16:30:00+02:00 – 2026-09-16T19:00:00+02:00

Inauguration en présence d’anciens personnels de l’école (17h30).

École Marcel-Pagnol Rue Pasteur, Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 13 »}]

Expo photos retraçant 50 ans d’histoire et reconstitution d’une classe de l’époque (dès 16h30).