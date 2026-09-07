Marché artisanal, Collège Jean-Baptiste Dumas, Salindres

Informations pratiques

Marché artisanal Dimanche 20 septembre, 08h00 Collège Jean-Baptiste Dumas Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Pour cette première édition, plus de 60 artisans, créateurs et producteurs seront réunis avec des univers très variés : couture, bijoux, créations en bois, gravure laser, Récup’Art, bougies, photographie, créations florales, décoration, produits locaux, univers Pokémon et TCG, et bien d’autres savoir-faire.

Plusieurs animations seront proposées :

– un jeu de piste gratuit “Les Petits Explorateurs” qui conduira les enfants à la rencontre des artisans à travers des énigmes et des indices cachés avec des lots à gagner ;

– une tombola avec des lots offerts par nos partenaires ;

– un vide-grenier ;

– des animations pour les enfants ;

– une buvette et une petite restauration sur place.

Cette manifestation est organisée par l’association En route pour l’Angleterre, afin de participer au financement du voyage scolaire en Angleterre d’élèves du collège Jean-Baptiste Dumas et ainsi contribuer à réduire le coût restant à la charge des familles.

Collège Jean-Baptiste Dumas Avenue de la Jouannenque, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie

Une journée conviviale pour toute la famille qui regroupe plus de 60 artisans.