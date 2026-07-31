50 ans d’Hegalka Urratsez Urrats Salle Mendeala Hasparren

Informations pratiques

Hasparren

50 ans d’Hegalka Urratsez Urrats

Salle Mendeala 15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

À l’occasion de son 50ᵉ anniversaire, le groupe de danse Hegalka invite le public à découvrir Urratsez Urrats , une création réalisée en collaboration avec le musicien Rémi Geffroy.

Ce spectacle exceptionnel retracera cinquante années de passion, de transmission et de création artistique, à travers la danse et la musique, portées par les générations qui ont fait vivre Hegalka au fil des décennies. Le groupe Hegalka est l’une des sections de l’association Les Jeunes Basques. .

Salle Mendeala 15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine hegalkahasparren@gmail.com

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English : 50 ans d’Hegalka Urratsez Urrats

L’événement 50 ans d’Hegalka Urratsez Urrats Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque