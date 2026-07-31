50 ans d’Hegalka Urratsez Urrats Salle Mendeala Hasparren
dimanche 27 septembre 2026 · Salle Mendeala · Hasparren
Informations pratiques
Hasparren
50 ans d’Hegalka Urratsez Urrats
Salle Mendeala 15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
À l’occasion de son 50ᵉ anniversaire, le groupe de danse Hegalka invite le public à découvrir Urratsez Urrats , une création réalisée en collaboration avec le musicien Rémi Geffroy.
Ce spectacle exceptionnel retracera cinquante années de passion, de transmission et de création artistique, à travers la danse et la musique, portées par les générations qui ont fait vivre Hegalka au fil des décennies. Le groupe Hegalka est l’une des sections de l’association Les Jeunes Basques. .
Salle Mendeala 15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine hegalkahasparren@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 50 ans d’Hegalka Urratsez Urrats
L’événement 50 ans d’Hegalka Urratsez Urrats Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques)
- Les mardis de l’été Hasparren 4 août 2026
- Balade contée en coeur de ville Hasparren 4 août 2026
- Balade contée en coeur de ville Hasparren 4 août 2026
- Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur Hasparren 4 août 2026
- Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur Hasparren 4 août 2026