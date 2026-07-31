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50 ans d’Hegalka Urratsez Urrats Salle Mendeala Hasparren

dimanche 27 septembre 2026 · Salle Mendeala · Hasparren

50 ans d’Hegalka Urratsez Urrats Salle Mendeala Hasparren

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Salle Mendeala
Adresse
15 Avenue Charles de Gaulle
Ville
64240 Hasparren
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif

Hasparren

50 ans d’Hegalka Urratsez Urrats

Salle Mendeala 15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

À l’occasion de son 50ᵉ anniversaire, le groupe de danse Hegalka invite le public à découvrir Urratsez Urrats , une création réalisée en collaboration avec le musicien Rémi Geffroy.

Ce spectacle exceptionnel retracera cinquante années de passion, de transmission et de création artistique, à travers la danse et la musique, portées par les générations qui ont fait vivre Hegalka au fil des décennies. Le groupe Hegalka est l’une des sections de l’association Les Jeunes Basques.   .

Salle Mendeala 15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   hegalkahasparren@gmail.com

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English : 50 ans d’Hegalka Urratsez Urrats

L’événement 50 ans d’Hegalka Urratsez Urrats Hasparren a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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