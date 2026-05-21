Auzits

50 ans du comité des fêtes

Auzits Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Soirée paella à 19h30 sur la Place du village.

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Auzits 12390 Aveyron Occitanie +33 7 82 05 45 26 comitedesfetesauzits@gmail.com

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English :

Paella evening at 7.30pm on the village square.

L’événement 50 ans du comité des fêtes Auzits a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)