50 ans du Groupe militaire de haute montagne (GMHM) Alpexpo Grenoble

Grenoble

50 ans du Groupe militaire de haute montagne (GMHM)

Alpexpo 2 Avenue d’Innsbruck Grenoble Isère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le Groupe militaire de haute montagne partage avec vous 50 années d’aventures et d’expéditions exceptionnelles.

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Alpexpo 2 Avenue d’Innsbruck Grenoble 38100 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Groupe militaire de haute montagne shares 50 years of exceptional adventures and expeditions with you.

L’événement 50 ans du Groupe militaire de haute montagne (GMHM) Grenoble a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Grenoble Alpes