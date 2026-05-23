50 ans du Groupe militaire de haute montagne (GMHM) Alpexpo Grenoble
50 ans du Groupe militaire de haute montagne (GMHM) Alpexpo Grenoble vendredi 26 juin 2026.
Grenoble
50 ans du Groupe militaire de haute montagne (GMHM)
Alpexpo 2 Avenue d’Innsbruck Grenoble Isère
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Le Groupe militaire de haute montagne partage avec vous 50 années d’aventures et d’expéditions exceptionnelles.
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Alpexpo 2 Avenue d’Innsbruck Grenoble 38100 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Groupe militaire de haute montagne shares 50 years of exceptional adventures and expeditions with you.
L’événement 50 ans du Groupe militaire de haute montagne (GMHM) Grenoble a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Grenoble Alpes
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