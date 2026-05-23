Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

50 ans du Groupe militaire de haute montagne (GMHM) Alpexpo Grenoble

50 ans du Groupe militaire de haute montagne (GMHM) Alpexpo Grenoble vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Alpexpo

Adresse : 2 Avenue d'Innsbruck

Ville : 38100 Grenoble

Département : Isère

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 15

Grenoble

50 ans du Groupe militaire de haute montagne (GMHM)

Alpexpo 2 Avenue d’Innsbruck Grenoble Isère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Le Groupe militaire de haute montagne partage avec vous 50 années d’aventures et d’expéditions exceptionnelles.
  .

Alpexpo 2 Avenue d’Innsbruck Grenoble 38100 Isère Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Groupe militaire de haute montagne shares 50 years of exceptional adventures and expeditions with you.

L’événement 50 ans du Groupe militaire de haute montagne (GMHM) Grenoble a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Grenoble Alpes

À voir aussi à Grenoble (Isère)