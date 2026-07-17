50e anniversaire de la Réserve Naturelle du Cousseau, Réserve naturelle de l’étang de Cousseau Lacanau, Lacanau
samedi 19 septembre 2026 · Réserve naturelle de l'étang de Cousseau Lacanau · Lacanau
Informations pratiques
50e anniversaire de la Réserve Naturelle du Cousseau 19 et 20 septembre Réserve naturelle de l’étang de Cousseau Lacanau Gironde
Gratuit. Plus d’informations : https://www.sepanso.org/gestion-de-reserves-naturelles-nationales/la-reserve-naturelle-de-letang-de-cousseau/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Programme d’animations proposé tout au long des journées des 19 et 20 septembre à la Réserve naturelle de l’étang de Cousseau.
Réserve naturelle de l’étang de Cousseau Lacanau Route de carcans, 33680 Lacanau Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 33 65 https://www.sepanso.org/gestion-de-reserves-naturelles-nationales/la-reserve-naturelle-de-letang-de-cousseau/ L’Etang de Cousseau s’inscrit dans le chapelet d’étangs littoraux compris entre les estuaires de la Gironde et de l’Adour. Il y a environ 3000 ans, le sable accumulé en haut de plage a été transporté par les vents vers l’intérieur des terres, créant des dunes qui ont empêché les rivières drainant les Landes de Gascogne de rejeter leurs eaux en mer. De nombreux plans d’eau parallèles au rivage se sont alors créés et ont été séparés de l’océan par un cordon dunaire. Parking sur la route reliant Lacanau Océan à Maubuisson
Programme d’animation tout au long des journées des 19 et 20 septembre à la Réserve naturelle de l’étang du Cousseau.
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