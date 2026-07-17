Performance artistique : Mon Rêve ! Viim ! Bégueuna fecc under the rain !, Ludomédiathèque, Lacanau

Informations pratiques

Performance artistique : Mon Rêve ! Viim ! Bégueuna fecc under the rain ! Vendredi 18 septembre, 15h00 Ludomédiathèque Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Et si les rêves des habitants témoignaient de leur patrimoine?

De pas de danse en mots contés et notes jouées, Roxane Mares et les artistes de la Cie MéliMél’Ondes improvisent à partir des rêves des canaulais récoltés dans des ombrelles déposées aux médiathèques en amont.

Cette performance artistique Vendredi 18 septembre à la médiathèque de la ville marque le départ d’un voyage de rencontres artistiques entre la Compagnie et les habitants du territoire tout au long de l’année 2026/27 autour du spectacle MON RÊVE! VIIM! bégueuna fecc under the rain ! (La Vie! je veux danser sous la pluie!) « ..

Plus d’infos sur le site de la compagnie

Ludomédiathèque 8 avenue de la libération, 33680 Lacanau Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 17 08 10 [{« link »: « https://melimelondes.org/mon-reve-viim-begueuna-fecc-under-the-rain/ »}] Villa typique de Lacanau transformée en ludomédiathèque. Parking, PMR.

Performance artistique

©Cie MéliMélondes – Christian Vicens