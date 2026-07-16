Exposition : passeurs de mémoire, Villa Plaisance, Lacanau

Informations pratiques

Exposition : passeurs de mémoire 19 et 20 septembre Villa Plaisance Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Notre patrimoine culturel et naturel est confronté à des défis sans précédent liés au changement climatique, à l’urbanisation, aux migrations, aux conflits et à la numérisation.

À travers cette exposition photographique participative, l’Association culturelle de Lacanau invite chacun à porter un regard de passeur de mémoire sur les patrimoines en péril.

Les photographes souhaitant participer à l’exposition sont invités à contacter au préalable l’Association culturelle de Lacanau : aclacanau@gmail.com

Villa Plaisance Rue Jacquemin Perpère, 33680 Lacanau Lacanau 33680 Lacanau-Océan Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.lacanau.fr/evenement/journees-europeennes-du-patrimoine/ [{« link »: « mailto:aclacanau@gmail.com »}] Joyau architectural typique de Lacanau, la villa Plaisance a été restaurée et est devenue la mairie annexe à Lacanau Océan.

Le lieu accueille régulièrement des expositions, soit dans le hall soit dans son magnifique jardin. Il est visitable dans son intégralité lors des Journées européennes du patrimoine.

Notre patrimoine culturel et naturel est confronté à des défis sans précédent liés au changement climatique, à l’urbanisation, aux migrations, aux conflits et à la numérisation. À travers cette de à …

©Ville de Lacanau