52ème fiesta des fines gueules Sainte-Colombe
52ème fiesta des fines gueules Sainte-Colombe samedi 11 juillet 2026.
Sainte-Colombe
52ème fiesta des fines gueules
Route de la chapelle Sainte-Colombe Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 23:00:00
fin : 2026-07-11 04:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12
Organisé par la Maison pour Tous.
Un événement qui sent bon l’été à Sainte-Colombe dans le Haut-Doubs. Les Fines Gueules s’installent pour un grand week-end musical et festif. Ven. Soirée Moules frites + Café gourmand et Bal . Sam Bal. Dim Randonnée des Fines Bouches / Spectacles (Gratuit) / Repas / Bal (Gratuit) .
Route de la chapelle Sainte-Colombe 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 82 05 51 fiestadesfinesgueules@hotmail.fr
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English : 52ème fiesta des fines gueules
L’événement 52ème fiesta des fines gueules Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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