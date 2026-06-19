Sainte-Colombe

52ème fiesta des fines gueules

Route de la chapelle Sainte-Colombe Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 23:00:00

fin : 2026-07-11 04:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12

Organisé par la Maison pour Tous.

Un événement qui sent bon l’été à Sainte-Colombe dans le Haut-Doubs. Les Fines Gueules s’installent pour un grand week-end musical et festif. Ven. Soirée Moules frites + Café gourmand et Bal . Sam Bal. Dim Randonnée des Fines Bouches / Spectacles (Gratuit) / Repas / Bal (Gratuit) .

Route de la chapelle Sainte-Colombe 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 82 05 51 fiestadesfinesgueules@hotmail.fr

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English : 52ème fiesta des fines gueules

L’événement 52ème fiesta des fines gueules Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS