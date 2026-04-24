Vide-greniers à Sainte-Colombe Sainte-Colombe
Vide-greniers à Sainte-Colombe Sainte-Colombe dimanche 4 octobre 2026.
Sainte-Colombe
Vide-greniers à Sainte-Colombe
Sainte-Colombe Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 07:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Venez chinez dans un cadre champêtre et dénicher l'objet rare !
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Sainte-Colombe 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 32 70 commune-ste-colombe@orange.fr
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L’événement Vide-greniers à Sainte-Colombe Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Figeac
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