Visite libre d’un clos-masure, Les Herbes Vertes, Sainte-Colombe

Informations pratiques

Visite libre d’un clos-masure 19 et 20 septembre Les Herbes Vertes Seine-Maritime

Prévoir des bottes en cas de pluie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Les Herbes Vertes ouvre les portes du clos-masure pour les JEP 2026 !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Les Herbes Vertes vous invite à pousser les portes de son clos-masure du XVIIesiècle à Sainte-Colombe.

Pour notre deuxième participation, nous mettons à l’honneur l’histoire de ce site emblématique du village. Dernier témoin de l’ancienne seigneurie des Cuverville et du château aujourd’hui disparu, ce lieu s’inscrit pleinement dans le thème national de cette édition : « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », notamment par son état de quasi abandon depuis 20 ans.

Venez déambuler au cœur de ce corps de ferme cauchois traditionnel, entre ses magnifiques briques de Saint-Jean, ses talus plantés préservés et ses grands espaces arborés.

Tout au long du week-end, l’équipe des Herbes Vertes sera présente pour vous présenter comment nous restaurons ce patrimoine historique, pour en faire un tiers-lieu d’inclusion unique dédié à l’aidance, au grand âge et au handicap.

Les Herbes Vertes 42 rue de l’église, 76460 Sainte-Colombe Sainte-Colombe 76460 Seine-Maritime Normandie 06 04 43 86 94 https://www.les-herbes-vertes.fr/ https://www.linkedin.com/company/les-herbes-vertes/ Il s’agit d’un clos-masure, c’est-à-dire une ferme traditionnelle du Pays de Caux, du XVIIe siècle. Ce sont les anciennes dépendances du château de Sainte-Colombe, détruit à la Révolution.

Les bâtiments sont d’anciennes granges, écuries, bergeries, laiteries, construites en briques rouges emblématiques de la région.

L’association Les Herbes Vertes crée sur ce site exceptionnel un tiers-lieu inclusif, où toutes les activités sont pensées autour du répit des aidants familiaux, du bien-être, en particulier des personnes en situation de handicap et de dépendance, de la mixité et de la rencontre des publics, le tout dans un cadre naturel et ressourçant. Parkings à proximité, non accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’association Les Herbes Vertes ouvre les portes du clos-masure pour les JEP 2026 !

©A.Rioult