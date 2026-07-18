Informations pratiques

Sainte-Colombe

La nuit du cross

Sainte-Colombe Doubs

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:30:00

fin : 2026-09-12 22:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Courses enfants entre 17h30 et 19h.

Courses jeunes et adultes entre 20h et 21h30.

Organisée par le Ski-Club Les Granges Narboz Ste Colombe.

Epreuve de course à pied en formule relais par 2.

Buvette et petite restauration sur place.

Inscriptions en ligne ou directement sur place. .

Sainte-Colombe 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 43 90 26 skiclub@laposte.net

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English : La nuit du cross

L’événement La nuit du cross Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS