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AGENDA · Sainte-Colombe

La nuit du cross Sainte-Colombe

samedi 12 septembre 2026 · Sainte-Colombe

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
25300 Sainte-Colombe
Département
Doubs
Tarif
16 16 16 Tarif réduit Tarif jeunes

Sainte-Colombe

La nuit du cross

Sainte-Colombe Doubs

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:30:00
fin : 2026-09-12 22:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Courses enfants entre 17h30 et 19h.
Courses jeunes et adultes entre 20h et 21h30.
Organisée par le Ski-Club Les Granges Narboz Ste Colombe.
Epreuve de course à pied en formule relais par 2.
Buvette et petite restauration sur place.
Inscriptions en ligne ou directement sur place.   .

Sainte-Colombe 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 43 90 26  skiclub@laposte.net

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English : La nuit du cross

L’événement La nuit du cross Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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