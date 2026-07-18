La nuit du cross Sainte-Colombe
samedi 12 septembre 2026 · Sainte-Colombe
Informations pratiques
Sainte-Colombe
La nuit du cross
Sainte-Colombe Doubs
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:30:00
fin : 2026-09-12 22:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Courses enfants entre 17h30 et 19h.
Courses jeunes et adultes entre 20h et 21h30.
Organisée par le Ski-Club Les Granges Narboz Ste Colombe.
Epreuve de course à pied en formule relais par 2.
Buvette et petite restauration sur place.
Inscriptions en ligne ou directement sur place. .
Sainte-Colombe 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 43 90 26 skiclub@laposte.net
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English : La nuit du cross
L’événement La nuit du cross Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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