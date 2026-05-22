Festival Graines d’étoiles Etoile verte Sainte-Colombe
Festival Graines d’étoiles Etoile verte Sainte-Colombe samedi 18 juillet 2026.
Sainte-Colombe
Festival Graines d’étoiles
Etoile verte 211 Route du Calvaire Sainte-Colombe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
L’association Entre Terre et Merveilles est heureuse de vous convier à la seconde édition de son festival arts et nature ! Spectacles, animations, arts de rue, démonstrations et concert ponctueront ce week-end festif. En famille ou entre amis, venez vous amuser, rêver et découvrir l’Etoile Verte. Festival en extérieur, avec possibilité d’abris en cas de mauvais temps. Buvette et restauration sur place.
RDV samedi 10h30-00h00 et dimanche 10h30-18h à l’Etoile Verte à Sainte Colombe. .
Etoile verte 211 Route du Calvaire Sainte-Colombe 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 65 60 38 terreetmerveilles@free.fr
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English : Festival Graines d’étoiles
L’événement Festival Graines d’étoiles Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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