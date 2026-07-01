Informations pratiques

Sainte-Colombe

Balade Coucher de Soleil à Sainte Colombe

Sainte-Colombe Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Balade gratuite animée organisée par la commune de 5 à 7 km

Balade gratuite animée organisée par la commune de 5 à 7 km. Une équipe du village vous accompagne tout au long de cette soirée. Départ parking de la mairie 20h

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Sainte-Colombe 46120 Lot Occitanie +33 5 65 40 81 11

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English :

Free guided walk organized by the town, 5 %E0 7 km

L’événement Balade Coucher de Soleil à Sainte Colombe Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Lacapelle Marival