597e Fêtes de Jeanne d’Arc d’Orléans, Orléans, Orléans
597e Fêtes de Jeanne d’Arc d’Orléans, Orléans, Orléans mercredi 29 avril 2026.
597e Fêtes de Jeanne d’Arc d’Orléans 29 avril – 10 mai Orléans Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T18:30:00+02:00 – 2026-04-29T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:00:00+02:00
Les Fêtes de Jeanne d’Arc émanent d’une organisation tripartite civile, religieuse et militaire. Plusieurs événements sont porposés lors de ces Fêtes pour commémorer Jeanne d’Arc, héroïne de la ville d’Orléans qui l’a délivrée des anglais en 1429. Au cours de ces festivités, retrouvez des spectacles, des concerts, un marché médiéval, des conférences, des expositions, des fêtes médiévales. Les grands temps forts se déroulent chaque année lors des 7 et 8 mai.
Orléans place Sainte-Croix 45000 ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire http://orleans.fr Place du centre-ville d’Orléans sur laquelle se déroule un bon nombre d’événements des Fêtes de Jeanne d’Arc Arrêt de tramway sur la place et deux parkings à proximité
Les Fêtes de Jeanne d’Arc émanent d’une organisation tripartite civile, religieuse et militaire. Plusieurs événements sont porposés lors de ces Fêtes pour commémorer Jeanne d’Arc, héroïne de la ville…
©Atmedia
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