SPECTACLE FAMILIAL : Le petit royaume, Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), Orléans

SPECTACLE FAMILIAL : Le petit royaume Vendredi 17 avril, 10h15, 11h30, 16h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Loiret

Sur réservation (https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil) – Inclus dans le billet d’entrée des musées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T10:15:00+02:00 – 2026-04-17T10:45:00+02:00

Fin : 2026-04-17T16:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:30:00+02:00

« Le petit royaume »

Compagnie de ci de là

Allongés dans les herbes, entre les couleurs et les ombres du pré, on pourra prendre le temps, un morceau d’éternité, pour observer : une fourmi s’affairer, un papillon slalomer d’avoir trop mangé, une mouche espiègle ou un escargot dans sa coquille. Et si on tend l’oreille, on entendra même ces petites bêtes parler !

Dialogue de pattes qui frottent, d’antennes qui cliquent et de langues qui claquent, dans ce pré dansant et chantant, les tout-petits ont toute la place !

Variations musicales sur le monde des minuscules, de 6 mois à 5 ans

Vendredi 17 avril à 10h15, 11h30 et 16h

durée 30 min

Pour pouvoir respecter les horaires de chaque séance, merci d’arriver 15 min en avance.

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}]

de 6 mois à 5 ans – Compagnie de ci de là

Compagnie de ci de là