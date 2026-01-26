Fêtes de Jeanne d’Arc Orléans

Fêtes de Jeanne d’Arc

Fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans, un événement unique en France à ne pas rater !Familles

Événement phare de la vie culturelle des Orléanais, les Fêtes Johanniques d’Orléans figurent parmi les plus anciennes manifestations traditionnelles de France.

Reconnu au Patrimoine culturel immatériel de France, cet événement rend hommage à celle qui libéra Orléans des siècles auparavant. Guidée par des voix divines, la Pucelle d’Orléans devenue héroïne nationale libéra Orléans, déchirée par la guerre de Cent Ans, le 8 mai 1429. Depuis ce jour, chaque année, toute la ville se réunit autour de commémorations et de festivités afin de fêter son héroïne. .

Joan of Arc Festival in Orleans, a unique event in France not to be missed!

