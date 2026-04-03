Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

PARLOR GREENS KENDRA MORRIS TAYLOR W L’Astrolabe Orleans

PARLOR GREENS KENDRA MORRIS TAYLOR W L’Astrolabe Orleans

PARLOR GREENS KENDRA MORRIS TAYLOR W L’Astrolabe Orleans mercredi 29 avril 2026.

Lieu : L'Astrolabe

Adresse : Entree : Boulevard Jean JAURES

Ville : 45000 Orleans

Département : 45

Début : 2026-04-29

Fin : 2026-04-29

Heure de début : 20:00

PARLOR GREENS KENDRA MORRIS TAYLOR W Début : 2026-04-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

L’Astrolabe Entree : Boulevard Jean JAURES 45000 Orleans 45

À voir aussi à Orleans (45)