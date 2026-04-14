Réunion régionale Castor Centre-Val de Loire, Orléans, Orléans
Réunion régionale Castor Centre-Val de Loire, Orléans, Orléans mardi 28 avril 2026.
Réunion régionale Castor Centre-Val de Loire Mardi 28 avril, 14h00 Orléans Loiret
Participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00
Afin de faire un point d’étape sur l’avancée des actions menées sur le Castor dans la région Centre-Val de Loire et au niveau national dans le cadre du projet de Plan National d’Action, une réunion en visio se tiendra le mardi 28 avril de 14h à 17h au lien suivant: https://ofb-fr.zoom.us/j/95694788557
Cette réunion est ouverte à toutes structures et personnes intéressées par l’espèce et souhaitant s’impliquer et/ou étant déjà investies sur des actions de suivis, d’études, de médiation sur le Castor dans la région Centre-Val de Loire.
L’ordre du jour prévisionnel est le suivant:
– Introduction de la réunion (élément de contexte national, rappel sur le rôle du réseau Castor et de l’OFB sur la thématique, expertise barrage)
– Point sur le suivi de l’espèce dans la région (répartition, organisation prospection, charte du réseau, formation)
– Études et recherches sur les barrages de Castor (approche biodiversité, continuité et sciences humaines et sociales)
– Point sur les low-tech (Beaver Dam Analog)
– Projet de PNA sur le Castor (SFEPM/SNPN/DREAL GE/OFB)
Orléans 9 avenue Buffon orléans Orléans 45063 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « paul.hurel@ofb.gouv »}] [{« link »: « https://ofb-fr.zoom.us/j/95694788557 »}] https://ofb-fr.zoom.us/j/95694788557
Réunion en visioconférence sur l’avancée des actions menées sur le Castor dans la région Centre-Val de Loire et au niveau national dans le cadre du projet de Plan National d’Action.
Réseau Castor
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