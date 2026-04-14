Réunion régionale Castor Centre-Val de Loire, Orléans, Orléans

Réunion régionale Castor Centre-Val de Loire Mardi 28 avril, 14h00 Orléans Loiret

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00

Afin de faire un point d’étape sur l’avancée des actions menées sur le Castor dans la région Centre-Val de Loire et au niveau national dans le cadre du projet de Plan National d’Action, une réunion en visio se tiendra le mardi 28 avril de 14h à 17h au lien suivant: https://ofb-fr.zoom.us/j/95694788557

Cette réunion est ouverte à toutes structures et personnes intéressées par l’espèce et souhaitant s’impliquer et/ou étant déjà investies sur des actions de suivis, d’études, de médiation sur le Castor dans la région Centre-Val de Loire.

L’ordre du jour prévisionnel est le suivant:

– Introduction de la réunion (élément de contexte national, rappel sur le rôle du réseau Castor et de l’OFB sur la thématique, expertise barrage)

– Point sur le suivi de l’espèce dans la région (répartition, organisation prospection, charte du réseau, formation)

– Études et recherches sur les barrages de Castor (approche biodiversité, continuité et sciences humaines et sociales)

– Point sur les low-tech (Beaver Dam Analog)

– Projet de PNA sur le Castor (SFEPM/SNPN/DREAL GE/OFB)

Orléans 9 avenue Buffon orléans Orléans 45063 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « paul.hurel@ofb.gouv »}] [{« link »: « https://ofb-fr.zoom.us/j/95694788557 »}] https://ofb-fr.zoom.us/j/95694788557

Réunion en visioconférence sur l’avancée des actions menées sur le Castor dans la région Centre-Val de Loire et au niveau national dans le cadre du projet de Plan National d’Action.

Réseau Castor