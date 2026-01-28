59ème Foire aux fromages et aux traditions

autour du stade municipal LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse Hautes-Pyrénées

Le Comité des Fêtes de Loures-Barousse est heureux de vous annoncer que la foire se déroulera les samedi 2 et dimanche 3 août.

English :

The Comité des Fêtes de Loures-Barousse is pleased to announce that the fair will take place on Saturday August 2 and Sunday August 3.

Full program to come

