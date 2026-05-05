Visite guidée Loures Barousse LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse

Loures-Barousse

Visite guidée Loures Barousse

LOURES-BAROUSSE 20 Rue Nationale Loures-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Dans le cadre de la 59ème édition de la Foire aux fromages, qui se tient au stade, venez (re)découvrir les petites et grandes histoires du village. Revivez les grandes heures du thermalisme de Loures-Barbazan.

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LOURES-BAROUSSE 20 Rue Nationale Loures-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 21 30 reservation@neste-barousse.fr

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English :

As part of the 59th edition of the Foire aux Fromages, held at the stadium, come and (re)discover the little and big stories of the village. Relive the heyday of Loures-Barbazan’s thermal spa.

L’événement Visite guidée Loures Barousse Loures-Barousse a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65