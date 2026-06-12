CONCERT + photocall avec Amandine ABADIA au carbet du lac Loures-Barousse mardi 14 juillet 2026.

Loures-Barousse

CONCERT + photocall avec Amandine ABADIA

au carbet du lac LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Passionnée de musique depuis son plus jeune âge, Amandine Abadia vous invite à un voyage musical original et plein de surprises aux côtés de Marcel, son orgue de Barbarie

Entre tradition et modernité, entre chanson et rock, elle dépoussière son instrument et offre un spectacle chaleureux, décalé et authentique qui séduira toutes les générations

Renseignements

06 95 69 83 97

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au carbet du lac LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 69 83 97

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English :

A music lover since childhood, Amandine Abadia invites you on a unique musical journey full of surprises alongside Marcel, her barrel organ

Blending tradition and modernity, song and rock, she breathes new life into her instrument and delivers a warm, quirky, and authentic show that will charm audiences of all ages.

For more information:

06 95 69 83 97

L’événement CONCERT + photocall avec Amandine ABADIA Loures-Barousse a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Neste-Barousse|CDT65