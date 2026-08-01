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5e Festival Pleins Feux > atelier couture Rue de la Grotte Thèreval

mardi 25 août 2026 · Rue de la Grotte · Thèreval

5e Festival Pleins Feux > atelier couture Rue de la Grotte Thèreval

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de la Grotte
Adresse
HEBECREVON
Ville
50180 Thèreval
Département
Manche
Tarif

Thèreval

5e Festival Pleins Feux > atelier couture

Rue de la Grotte HEBECREVON Thèreval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Fabrication d’un sac à pain façon origami.
Pour garder et transporter vos pains dans un joli contenant.
Apporter sa machine à coudre et des tissus.
A 14h, site du four à pain, stade Joëlle Villain.   .

Rue de la Grotte HEBECREVON Thèreval 50180 Manche Normandie +33 6 37 79 07 98  bouillonnantvalthere@gmail.com

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English : 5e Festival Pleins Feux > atelier couture

L’événement 5e Festival Pleins Feux > atelier couture Thèreval a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Saint-Lô

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