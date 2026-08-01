5e Festival Pleins Feux > atelier couture Rue de la Grotte Thèreval

Informations pratiques

Thèreval

5e Festival Pleins Feux > atelier couture

Rue de la Grotte HEBECREVON Thèreval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Fabrication d’un sac à pain façon origami.

Pour garder et transporter vos pains dans un joli contenant.

Apporter sa machine à coudre et des tissus.

A 14h, site du four à pain, stade Joëlle Villain. .

Rue de la Grotte HEBECREVON Thèreval 50180 Manche Normandie +33 6 37 79 07 98 bouillonnantvalthere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 5e Festival Pleins Feux > atelier couture

L’événement 5e Festival Pleins Feux > atelier couture Thèreval a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Saint-Lô