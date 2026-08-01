5e Festival Pleins Feux > atelier cyanotype Rue de la Grotte Thèreval

jeudi 27 août 2026 · Rue de la Grotte · Thèreval

Informations pratiques

Thèreval

5e Festival Pleins Feux > atelier cyanotype

Rue de la Grotte HEBECREVON Thèreval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 16:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Initiation à la technique du cyanotype.

Réalisation d’une composition à partir de végétaux avec Odile Chrétienne.

A 14h et 16h, site du four à pain, stade Joëlle Villain. .

Rue de la Grotte HEBECREVON Thèreval 50180 Manche Normandie +33 6 37 79 07 98 bouillonnantvalthere@gmail.com

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English : 5e Festival Pleins Feux > atelier cyanotype

L’événement 5e Festival Pleins Feux > atelier cyanotype Thèreval a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Saint-Lô