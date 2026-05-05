Les Fosses

5e rallye touristique en voiture

Les Fosses Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Tenté.es par un petit rallye promenade dans notre belle campagne ?

RDV à 8h pour les lève-tôt, puis départs échelonnés au long de la matinée. Pique-nique tiré du sac à l’arrivée du circuit. Proclamation des résultats du rallye vers 18h.

Sur inscription. .

Les Fosses 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 73 51 54

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English : 5e rallye touristique en voiture

L’événement 5e rallye touristique en voiture Les Fosses a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Pays Mellois