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5e rallye touristique en voiture Les Fosses

5e rallye touristique en voiture Les Fosses

5e rallye touristique en voiture Les Fosses dimanche 14 juin 2026.

Ville : 79360 Les Fosses

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Les Fosses

5e rallye touristique en voiture

Les Fosses Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Tenté.es par un petit rallye promenade dans notre belle campagne ?

RDV à 8h pour les lève-tôt, puis départs échelonnés au long de la matinée. Pique-nique tiré du sac à l’arrivée du circuit. Proclamation des résultats du rallye vers 18h.

Sur inscription.   .

Les Fosses 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 73 51 54 

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English : 5e rallye touristique en voiture

L’événement 5e rallye touristique en voiture Les Fosses a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Pays Mellois

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