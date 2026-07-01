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AGENDA · Marast

5e Salon des antiquaires Marast

samedi 25 juillet 2026 · Marast

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue du Prieuré
Ville
70110 Marast
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Marast

5e Salon des antiquaires

Rue du Prieuré Marast Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Une vingtaine d’exposants venant de toute la France présentera des tableaux, de la sculpture, du mobilier design et vintage, de la verrerie, des bibelots du XVIIIe siècle jusqu’au design du XXe siècle.
Buvette et petite restauration sur place.   .

Rue du Prieuré Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 59 88 01 

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English : 5e Salon des antiquaires

L’événement 5e Salon des antiquaires Marast a été mis à jour le 2026-07-15 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

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