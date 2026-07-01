5e Salon des antiquaires Marast
samedi 25 juillet 2026 · Marast
Informations pratiques
Marast
5e Salon des antiquaires
Rue du Prieuré Marast Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Une vingtaine d’exposants venant de toute la France présentera des tableaux, de la sculpture, du mobilier design et vintage, de la verrerie, des bibelots du XVIIIe siècle jusqu’au design du XXe siècle.
Buvette et petite restauration sur place. .
Rue du Prieuré Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 59 88 01
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English : 5e Salon des antiquaires
L’événement 5e Salon des antiquaires Marast a été mis à jour le 2026-07-15 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
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