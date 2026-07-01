Informations pratiques

Marast

5e Salon des antiquaires

Rue du Prieuré Marast Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Une vingtaine d’exposants venant de toute la France présentera des tableaux, de la sculpture, du mobilier design et vintage, de la verrerie, des bibelots du XVIIIe siècle jusqu’au design du XXe siècle.

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Prieuré Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 59 88 01

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English : 5e Salon des antiquaires

L’événement 5e Salon des antiquaires Marast a été mis à jour le 2026-07-15 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme