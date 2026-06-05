5ème Salon des Antiquaires prieuré Marast

Marast

5ème Salon des Antiquaires

prieuré Rue du Prieuré Marast Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le Prieuré de MARAST vous convie au 5ème Salon des Antiquaires.

Ce salon regroupe plus de 30 exposants venant de toute la France. Il y sera présenté des tableaux, de la sculpture, du mobilier, de la verrerie, des bibelots du XVIII siècle jusqu’au design du XX siècle. L’histoire de chaque objet est expliquée par des experts passionnés.

Entrée gratuite, restauration et buvette sur place. .

prieuré Rue du Prieuré Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 59 88 01

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English : 5ème Salon des Antiquaires

L’événement 5ème Salon des Antiquaires Marast a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL