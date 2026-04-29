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5ème édition du Festival Chapeau Bas Le Village Saint-Christophe-et-le-Laris

5ème édition du Festival Chapeau Bas Le Village Saint-Christophe-et-le-Laris samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Le Village

Adresse : Eglise du Charaix

Ville : 26350 Saint-Christophe-et-le-Laris

Département : Drôme

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Saint-Christophe-et-le-Laris

5ème édition du Festival Chapeau Bas

Le Village Eglise du Charaix Saint-Christophe-et-le-Laris Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Les Amis du Local vous attendent nombreux pour la 5ème édition du festival Chapeau Bas avec 3 concerts au programme !
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Le Village Eglise du Charaix Saint-Christophe-et-le-Laris 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 78 51 59  lesamisdulocal@gmail.com

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English : 5ème édition du Festival Chapeau Bas

Les Amis du Local look forward to welcoming you to the 5th edition of the Chapeau Bas festival, with 3 concerts on the program!

L’événement 5ème édition du Festival Chapeau Bas Saint-Christophe-et-le-Laris a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme

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