5ème édition du Festival Chapeau Bas Le Village Saint-Christophe-et-le-Laris
5ème édition du Festival Chapeau Bas Le Village Saint-Christophe-et-le-Laris samedi 4 juillet 2026.
Saint-Christophe-et-le-Laris
5ème édition du Festival Chapeau Bas
Le Village Eglise du Charaix Saint-Christophe-et-le-Laris Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Les Amis du Local vous attendent nombreux pour la 5ème édition du festival Chapeau Bas avec 3 concerts au programme !
.
Le Village Eglise du Charaix Saint-Christophe-et-le-Laris 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 78 51 59 lesamisdulocal@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 5ème édition du Festival Chapeau Bas
Les Amis du Local look forward to welcoming you to the 5th edition of the Chapeau Bas festival, with 3 concerts on the program!
L’événement 5ème édition du Festival Chapeau Bas Saint-Christophe-et-le-Laris a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Saint-Christophe-et-le-Laris (Drôme)
- Fête annuelle Saint-Christophe-et-le-Laris 25 juillet 2026