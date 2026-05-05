5ème Édition du Forum Quai de l’apprentissage avec Jeunes d’Avenirs à l’Arkéa Arena ***Accès libre***, Floirac – DT GIRONDE, Floirac

5ème Édition du Forum Quai de l’apprentissage avec Jeunes d’Avenirs à l’Arkéa Arena ***Accès libre*** Jeudi 4 juin, 09h30 Floirac – DT GIRONDE Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T09:30:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T09:30:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Le Quai de l’Apprentissage & Jeunes d’Avenirs revient cette année avec une édition encore plus ambitieuse. Ne ratez pas l’occasion de rencontrer des recruteurs en direct de TOUS SECTEURS et de décrocher votre contrat d’apprentissage. Pourquoi venir ? Un accès direct aux recruteurs : aux alentours de 70 entreprises représentées (grands comptes mais aussi de nombreuses TPE et PME locales). Une diversité de secteurs : Des opportunités dans tous les domaines d’activité. Un écosystème complet : Centr

Floirac – DT GIRONDE 33270 Floirac Floirac 33270 La Souys Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/578582 »}]

Le Quai de l’Apprentissage & Jeunes d’Avenirs revient cette année avec une édition encore plus ambitieuse. Découverte secteur / métier Découverte formation