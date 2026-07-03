Informations pratiques

Mers-les-Bains

5ème édition Effet Mer Festival

1 Rue du 19 Mars 1962 Mers-les-Bains Somme

Tarif : 30 – 30 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:00:00

fin : 2026-08-15 02:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Performances artistiques époustouflantes, des stands vibrants et bien d’autres surprises qui feront de cette édition une expérience inoubliable!

Festival de musique mainstream

Tarif de 30€ à 45€

Performances artistiques époustouflantes, des stands vibrants et bien d’autres surprises qui feront de cette édition une expérience inoubliable!

Festival de musique mainstream

Tarif de 30€ à 45€ .

1 Rue du 19 Mars 1962 Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France contact@effetmerfestival.fr

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English :

Breathtaking artistic performances, lively booths, and many other surprises that will make this edition an unforgettable experience!

Mainstream Music Festival

Price: 30? to 45?

L’événement 5ème édition Effet Mer Festival Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS