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AGENDA · Mers-les-Bains

5ème édition Effet Mer Festival Mers-les-Bains

vendredi 14 août 2026 · Mers-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
1 Rue du 19 Mars 1962
Ville
80350 Mers-les-Bains
Département
Somme
Tarif
30 30 45 Tarif de base plein tarif

Mers-les-Bains

5ème édition Effet Mer Festival

1 Rue du 19 Mars 1962 Mers-les-Bains Somme

Tarif : 30 – 30 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-15 02:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Performances artistiques époustouflantes, des stands vibrants et bien d’autres surprises qui feront de cette édition une expérience inoubliable!

Festival de musique mainstream
Tarif de 30€ à 45€
Performances artistiques époustouflantes, des stands vibrants et bien d’autres surprises qui feront de cette édition une expérience inoubliable!

Festival de musique mainstream
Tarif de 30€ à 45€   .

1 Rue du 19 Mars 1962 Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France   contact@effetmerfestival.fr

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English :

Breathtaking artistic performances, lively booths, and many other surprises that will make this edition an unforgettable experience!

Mainstream Music Festival
Price: 30? to 45?

L’événement 5ème édition Effet Mer Festival Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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