5ème édition Effet Mer Festival Mers-les-Bains
vendredi 14 août 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
5ème édition Effet Mer Festival
1 Rue du 19 Mars 1962 Mers-les-Bains Somme
Tarif : 30 – 30 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-15 02:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Performances artistiques époustouflantes, des stands vibrants et bien d’autres surprises qui feront de cette édition une expérience inoubliable!
Festival de musique mainstream
Tarif de 30€ à 45€
Performances artistiques époustouflantes, des stands vibrants et bien d’autres surprises qui feront de cette édition une expérience inoubliable!
Festival de musique mainstream
Tarif de 30€ à 45€ .
1 Rue du 19 Mars 1962 Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France contact@effetmerfestival.fr
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English :
Breathtaking artistic performances, lively booths, and many other surprises that will make this edition an unforgettable experience!
Mainstream Music Festival
Price: 30? to 45?
L’événement 5ème édition Effet Mer Festival Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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