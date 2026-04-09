Mers-les-Bains

Vide-greniers

Rue du 19 mars 1962 Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 06:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Vide-greniers organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.

Buvette et restauration sur place.

Vide-greniers organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.

Buvette et restauration sur place. .

Rue du 19 mars 1962 Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 02 20

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English :

Garage sale organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers.

Refreshments and snacks on site.

L’événement Vide-greniers Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS