Vide-greniers Mers-les-Bains
Vide-greniers Mers-les-Bains dimanche 16 août 2026.
Mers-les-Bains
Vide-greniers
Rue du 19 mars 1962 Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 06:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Vide-greniers organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.
Buvette et restauration sur place.
Vide-greniers organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.
Buvette et restauration sur place. .
Rue du 19 mars 1962 Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 27 28 02 20
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English :
Garage sale organized by the Amicale des Sapeurs-Pompiers.
Refreshments and snacks on site.
L’événement Vide-greniers Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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