Informations pratiques

Mers-les-Bains

Feu d’artifice

1 Rue du 19 Mars 1962 Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Feu d’artifice à la tombée de la nuit.

Offert par le Festival Effet Mer.

Feu d’artifice à la tombée de la nuit.

Offert par le Festival Effet Mer. .

1 Rue du 19 Mars 1962 Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France contact@effetmerfestival.fr

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English :

Fireworks at nightfall.

Presented by the Effet Mer Festival.

L’événement Feu d’artifice Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-07 par DESTINATION LE TREPORT MERS