Feu d’artifice Mers-les-Bains
vendredi 14 août 2026 · Mers-les-Bains
Informations pratiques
Mers-les-Bains
Feu d’artifice
1 Rue du 19 Mars 1962 Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Feu d’artifice à la tombée de la nuit.
Offert par le Festival Effet Mer.
Feu d’artifice à la tombée de la nuit.
Offert par le Festival Effet Mer. .
1 Rue du 19 Mars 1962 Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France contact@effetmerfestival.fr
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English :
Fireworks at nightfall.
Presented by the Effet Mer Festival.
L’événement Feu d’artifice Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-07 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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