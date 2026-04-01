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5ème édition Salon du polar en Côte d’Opale Berck

5ème édition Salon du polar en Côte d’Opale Berck samedi 9 mai 2026.

Adresse : Kursaal, Avenue du Général de Gaulle

Ville : 62600 Berck

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Berck

5ème édition Salon du polar en Côte d’Opale

Kursaal, Avenue du Général de Gaulle Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-09

Pour sa 5e édition, le rendez-vous incontournable des amateurs de suspense et de mystère aura lieu les 9 et 10 mai 2026. Deux jours pour rencontrer des auteurs, découvrir des nouvelles enquêtes et plonger dans l’univers du polar. Notez bien ces dates, l’intrigue commence bientôt…
Organisé par le Service Culture de la Ville de Berck-sur-Mer
GRATUIT   .

Kursaal, Avenue du Général de Gaulle Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 021899015 

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English :

L’événement 5ème édition Salon du polar en Côte d’Opale Berck a été mis à jour le 2026-01-09 par Mathilde Hochin

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