Berck

5ème édition Salon du polar en Côte d’Opale

Kursaal, Avenue du Général de Gaulle Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Pour sa 5e édition, le rendez-vous incontournable des amateurs de suspense et de mystère aura lieu les 9 et 10 mai 2026. Deux jours pour rencontrer des auteurs, découvrir des nouvelles enquêtes et plonger dans l’univers du polar. Notez bien ces dates, l’intrigue commence bientôt…

Organisé par le Service Culture de la Ville de Berck-sur-Mer

GRATUIT .

Kursaal, Avenue du Général de Gaulle Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 021899015

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English :

L’événement 5ème édition Salon du polar en Côte d’Opale Berck a été mis à jour le 2026-01-09 par Mathilde Hochin