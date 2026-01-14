Atelier décryptage d’images et photo Berck
Atelier décryptage d’images et photo Berck samedi 30 mai 2026.
Berck
Atelier décryptage d’images et photo
50 rue Gabriel Péry Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
A travers des jeux et des échanges, vous découvrirez le monde de la photographie et de l’information.
Vous apprendrez à vous repérer dans le flux d’informations auquel nous sommes tous confrontés.
A la médiathèque de Berck-sur-mer.
Infos sur mediatheques.ca2bm.fr .
50 rue Gabriel Péry Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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English :
L’événement Atelier décryptage d’images et photo Berck a été mis à jour le 2026-01-14 par Clemence LEDOUX
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