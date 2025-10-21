Brocante annuelle du Berck Tennis de Table Berck
Brocante annuelle du Berck Tennis de Table Berck dimanche 5 juillet 2026.
Berck
Brocante annuelle du Berck Tennis de Table
Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le Berck Tennis de Table organise sa brocante annuelle 2026.
Le 5 juillet 2026, de 8h à 18h, rue des Pâtres.
Infos et réservations: btt03091933@gmail.com .
Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France btt03061933@gmail.com
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English :
L’événement Brocante annuelle du Berck Tennis de Table Berck a été mis à jour le 2025-10-21 par Justin Bataille
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