Berck

Brocante annuelle du Berck Tennis de Table

Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le Berck Tennis de Table organise sa brocante annuelle 2026.

Le 5 juillet 2026, de 8h à 18h, rue des Pâtres.

Infos et réservations: btt03091933@gmail.com .

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France btt03061933@gmail.com

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English :

L’événement Brocante annuelle du Berck Tennis de Table Berck a été mis à jour le 2025-10-21 par Justin Bataille