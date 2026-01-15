Olli CINOS Berck
Olli CINOS Berck jeudi 25 juin 2026.
Berck
Olli CINOS
26 avenue René Gressier Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
A 13 ans, Pierre revient vivre à la ferme de son père après le décès brutal de sa mère.
Harcelé à l’école, il se réfugie sans sa passion Le Skate.
Il rencontre Bertrand, un marginal qui cache un passé d’ancien skateur, et qui le prend sous son aile.
Ensemble, ils vont tenter de se reconstruire.
Tarifs habituels du CINOS, infos et infos au +33(0)3 21 85 05 00 .
26 avenue René Gressier Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 61 85 05 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Olli CINOS Berck a été mis à jour le 2026-01-15 par Clemence LEDOUX
À voir aussi à Berck (Pas-de-Calais)
- De la Baie d’Authie à l’arrière-pays Berck Pas-de-Calais 1 mai 2026
- Brocante Club Canins des Tchiens Canins Berck 9 mai 2026
- 5ème édition Salon du polar en Côte d’Opale Berck 9 mai 2026
- Marathon d’Attelage Berck 14 mai 2026
- Brocante du Club Canin des Tchiens Berckois Berck 16 mai 2026