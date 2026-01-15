Berck

Olli CINOS

26 avenue René Gressier Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

A 13 ans, Pierre revient vivre à la ferme de son père après le décès brutal de sa mère.

Harcelé à l’école, il se réfugie sans sa passion Le Skate.

Il rencontre Bertrand, un marginal qui cache un passé d’ancien skateur, et qui le prend sous son aile.

Ensemble, ils vont tenter de se reconstruire.

Tarifs habituels du CINOS, infos et infos au +33(0)3 21 85 05 00 .

26 avenue René Gressier Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 61 85 05 00

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English :

L’événement Olli CINOS Berck a été mis à jour le 2026-01-15 par Clemence LEDOUX