Journée des Peintres dans la rue Berck
Journée des Peintres dans la rue Berck dimanche 28 juin 2026.
Berck
Journée des Peintres dans la rue
Avenue du general de Gaulle Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Toute la journée aux Jardins du kursaal.
Informations supplémentaires à venir.
Organisé par la Société Berckoise d’Encouragement aux Arts. .
Avenue du general de Gaulle Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 64 71 64 79
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English :
L’événement Journée des Peintres dans la rue Berck a été mis à jour le 2025-09-17 par Emilie Steinfort
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