Berck

Journée des Peintres dans la rue

Avenue du general de Gaulle Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Toute la journée aux Jardins du kursaal.

Informations supplémentaires à venir.

Organisé par la Société Berckoise d’Encouragement aux Arts. .

Avenue du general de Gaulle Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 64 71 64 79

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English :

L’événement Journée des Peintres dans la rue Berck a été mis à jour le 2025-09-17 par Emilie Steinfort