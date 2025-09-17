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Journée des Peintres dans la rue Berck

Journée des Peintres dans la rue Berck dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Avenue du general de Gaulle

Ville : 62600 Berck

Département : Pas-de-Calais

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Berck

Journée des Peintres dans la rue

Avenue du general de Gaulle Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Toute la journée aux Jardins du kursaal.
Informations supplémentaires à venir.
Organisé par la Société Berckoise d’Encouragement aux Arts.   .

Avenue du general de Gaulle Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 64 71 64 79 

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English :

L’événement Journée des Peintres dans la rue Berck a été mis à jour le 2025-09-17 par Emilie Steinfort

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