Bal des commerçants Berck
Bal des commerçants Berck dimanche 22 novembre 2026.
Berck
Bal des commerçants
Avenue du general de gaulle Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Le groupement des commerçants de Berck-plage organise un bal au Kursaal.
Informations supplémentaires à venir. .
Avenue du general de gaulle Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France commercantsberckplage@gmail.com
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English :
L’événement Bal des commerçants Berck a été mis à jour le 2025-09-17 par Emilie Steinfort
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