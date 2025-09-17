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Bal des commerçants Berck

Bal des commerçants Berck dimanche 22 novembre 2026.

Adresse : Avenue du general de gaulle

Ville : 62600 Berck

Département : Pas-de-Calais

Début : dimanche 22 novembre 2026

Fin : dimanche 22 novembre 2026

Tarif :

Berck

Bal des commerçants

Avenue du general de gaulle Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-22

Le groupement des commerçants de Berck-plage organise un bal au Kursaal.
Informations supplémentaires à venir.   .

Avenue du general de gaulle Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France   commercantsberckplage@gmail.com

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English :

L’événement Bal des commerçants Berck a été mis à jour le 2025-09-17 par Emilie Steinfort

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