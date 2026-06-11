Fête et Bénédiction de la Mer Berck
Fête et Bénédiction de la Mer Berck samedi 15 août 2026.
Berck
Fête et Bénédiction de la Mer
Place de l’Entonnoir Baie d’Authie Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Messe à 10h30 place de l’Entonnoir, puis procession promenade Jean Debeyre.
Bénédiction des bateaux à la base nautique, puis rendez-vous en baie d’Authie pour le dépôt de gerbes. .
Place de l’Entonnoir Baie d’Authie Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement Fête et Bénédiction de la Mer Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Alexandre Hequet
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