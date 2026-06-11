Fête et Bénédiction de la Mer Berck samedi 15 août 2026.

Berck

Fête et Bénédiction de la Mer

Place de l’Entonnoir Baie d’Authie Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Messe à 10h30 place de l’Entonnoir, puis procession promenade Jean Debeyre.

Bénédiction des bateaux à la base nautique, puis rendez-vous en baie d’Authie pour le dépôt de gerbes. .

Place de l’Entonnoir Baie d’Authie Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Fête et Bénédiction de la Mer Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Alexandre Hequet