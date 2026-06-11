Enfants Sauvages Spectacle et atelier d’initiation d’acrobatie et de Parkour Berck
Enfants Sauvages Spectacle et atelier d’initiation d’acrobatie et de Parkour Berck mercredi 12 août 2026.
Berck
Enfants Sauvages Spectacle et atelier d’initiation d’acrobatie et de Parkour
Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Retrouvez Enfants Sauvages pour une après-midi rythmée par les arts urbains et l’acrobatie ! Un atelier sera proposé tout au long de l’après-midi afin de découvrir leur univers dynamique et spectaculaire. La journée sera également ponctuée par 3 représentations mêlant performance, équilibre et sensations fortes.
Mercredi 12 août 14h et 18h Place de l’Entonnoir Gratuit .
Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement Enfants Sauvages Spectacle et atelier d’initiation d’acrobatie et de Parkour Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Karelle Leclercq
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