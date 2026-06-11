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Enfants Sauvages Spectacle et atelier d’initiation d’acrobatie et de Parkour Berck

Enfants Sauvages Spectacle et atelier d’initiation d’acrobatie et de Parkour Berck mercredi 12 août 2026.

Adresse : Place de l'Entonnoir

Ville : 62600 Berck

Département : Pas-de-Calais

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif :

Berck

Enfants Sauvages Spectacle et atelier d’initiation d’acrobatie et de Parkour

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Retrouvez Enfants Sauvages pour une après-midi rythmée par les arts urbains et l’acrobatie ! Un atelier sera proposé tout au long de l’après-midi afin de découvrir leur univers dynamique et spectaculaire. La journée sera également ponctuée par 3 représentations mêlant performance, équilibre et sensations fortes.

Mercredi 12 août 14h et 18h Place de l’Entonnoir Gratuit   .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 

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English :

L’événement Enfants Sauvages Spectacle et atelier d’initiation d’acrobatie et de Parkour Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Karelle Leclercq

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