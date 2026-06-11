Berck

Instruments de musique géants

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Entrez dans un univers musical hors du commun ou les instruments prennent des dimensions surprenantes ! Entre sons, manipulations et découvertes, petits et grands pourront toucher, tester et jouer librement avec d’étonnantes machines sonores installées en plein air.

Lundi 27 juillet de 14h à 18h Place de l’Entonnoir Gratuit .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Instruments de musique géants Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Karelle Leclercq