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Instruments de musique géants Berck

Instruments de musique géants Berck lundi 27 juillet 2026.

Adresse : Place de l'Entonnoir

Ville : 62600 Berck

Département : Pas-de-Calais

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Tarif :

Berck

Instruments de musique géants

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Entrez dans un univers musical hors du commun ou les instruments prennent des dimensions surprenantes ! Entre sons, manipulations et découvertes, petits et grands pourront toucher, tester et jouer librement avec d’étonnantes machines sonores installées en plein air.

Lundi 27 juillet de 14h à 18h Place de l’Entonnoir Gratuit   .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 

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English :

L’événement Instruments de musique géants Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Karelle Leclercq

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