Berck

Mon Village Vacances Atelier Semeurs de Positif

Esplanade Parmentier Au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Un atelier créatif et inspirant pour cultiver la joie intérieure. Au programme méditation guidée autour de l’énergie positive, expression d’une intention positive écrite dans le sable ou une carte, relaxation finale pour ancrer cette belle énergie. Un temps pour se ressourcer, s’inspirer et cultiver un état d’esprit positif.

Durée 1h

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

Sur la plage si belle météo, sinon en salle face à la mer.

Nous vous communiquerons le point le RDV exact le jour même en fonction de la météo.

MIN 2 personnes.

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

Sur réservation

Tarif 10€

La formule comprend une séance de Semeurs de Positif avec un coach sportif. Sur la plage si belle météo, sinon en salle face à la mer.

Équipement à prévoir

Une tenue de sport, un tapis de sol, une bouteille d’eau. .

Esplanade Parmentier Au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Atelier Semeurs de Positif Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Karelle Leclercq