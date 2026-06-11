Berck

Mon Village Vacances Marche Active Douce

Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Cette pratique sportive s’adapte à tout niveau. Elle fait travailler à la fois le souffle, l’endurance et presque tous les muscles du corps. Ce rythme de marche accéléré a pour objectif d’entretenir sa forme.

Marche sur différents terrains: sable dur, sable fin, bitume… DOUCE moins de 5km/h

Durée 1h

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

MIN 3 personnes.

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

Tous les jeudis du 9/07 au 27/08 De 10h30 à 11h15

Rendez-vous au pied du Poste de Secours plage centre

La formule comprend

Sortie accompagnée d’un animateur sportif.

Équipement à prévoir

Tenue de sport, baskets et de l’eau.

GRATUIT Pour les ados/adultes

Inscriptions ici reservation.berck.fr .

Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mon Village Vacances Marche Active Douce Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos