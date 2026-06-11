Mon Village Vacances Marche Active Douce Berck
Mon Village Vacances Marche Active Douce Berck jeudi 9 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Marche Active Douce
Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Cette pratique sportive s’adapte à tout niveau. Elle fait travailler à la fois le souffle, l’endurance et presque tous les muscles du corps. Ce rythme de marche accéléré a pour objectif d’entretenir sa forme.
Marche sur différents terrains: sable dur, sable fin, bitume… DOUCE moins de 5km/h
Durée 1h
Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.
MIN 3 personnes.
Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).
Tous les jeudis du 9/07 au 27/08 De 10h30 à 11h15
Rendez-vous au pied du Poste de Secours plage centre
La formule comprend
Sortie accompagnée d’un animateur sportif.
Équipement à prévoir
Tenue de sport, baskets et de l’eau.
GRATUIT Pour les ados/adultes
Inscriptions ici reservation.berck.fr .
Esplanade Parmentier RDV au pied du poste de secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
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English :
L’événement Mon Village Vacances Marche Active Douce Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos
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