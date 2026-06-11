Mon Village Vacances Ludi’Sport Berck
Mon Village Vacances Ludi’Sport Berck mardi 7 juillet 2026.
Berck
Mon Village Vacances Ludi’Sport
Esplanade Parmentier Salle d’animations Poste de Secours Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Des jeux sportifs et coopératifs sur la plage pour se dépenser tout en s’amusant !
Prévoir gourde, casquette et vêtements adaptés.
De 4 et 7 ans
Tarif 10€
Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.
MIN 2 personnes.
Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).
Rendez-vous
Tous les mardis et jeudis du 7/07 au 13/08 (sauf le 4/08)
De 10h à 11h30
Rendez-vous au pied du poste de secours.
Réservation au reservation.berck.fr .
Esplanade Parmentier Salle d’animations Poste de Secours Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com
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English :
L’événement Mon Village Vacances Ludi’Sport Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos
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