Mon Village Vacances Balade en Pirogue ou Kayak, à la rencontre des phoques Berck samedi 4 juillet 2026.

Berck

Mon Village Vacances Balade en Pirogue ou Kayak, à la rencontre des phoques

chemin aux raisins Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Partez au cœur de la Baie d’Authie à la rencontre des phoques en pirogue et/ou kayak pour une balade découverte, pique-nique ou apéro. Admirez la nature qui vous entoure et découvrez toute la faune et la flore qu’abrite cette baie encore complétement sauvage. Le guide adapte la/les embarquation(s) en fonction de la composition du groupe. Vous naviguerez soit en pirogue, soit en kayak, soit les 2.

Durée 2h30 à 3h (peut varier en fonction des conditions météo et/ou du courant)

Obligatoire savoir nager se munir de chaussures fermées et tenue adaptée (pull et/ou k-way au besoin) crème solaire, casquette, lunettes de soleil, eau.

Âge minimum 8 ans

Avoir une bonne condition physique

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte participant à la sortie.

Si la sortie est au moment du déjeuner ou début de soirée, n’hésitez pas à prévoir un pique-nique ou quelque chose à grignoter pour passer un moment convivial avec le groupe lors de la pause en plein cœur de baie !

Sortie pique-nique entre 11h et 14h sur le temps de sortie

Sortie apéro entre 18h et 20h sur le temps de la sortie

Les boissons et snacks ne sont pas compris, vous pouvez le prévoir de votre côté si vous le souhaitez.

Se présenter 15 minutes avant le début de la séance.

MINIMUM 4 PERSONNES

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

Rendez-vous

Sur réservation

Rendez-vous sur le parking derrière la base nautique (chemin aux Raisin) RDV au camion Appel Aventure . Numéro du guide Jérémy au besoin 06.22.82.22.28

Tous les jours du 05/07 au 31/08, les horaires sont à consulter sur le site de Mon Village Vacances

45€ pers La formule comprend

Une sortie en pirogue et/ou kayak accompagnée d’un moniteur. Combinaison fournie. Il est IMPERATIF de savoir nager.

La formule ne comprend pas

Les snacks et boissons ne sont pas compris lors des sorties pique-nique et apéro . Prévoir de votre côté si vous le souhaitez.

Équipement à prévoir

Chaussures fermées obligatoire, coupe vent conseillé, maillot de bain, vêtements de rechange, crème, casquette, lunette de soleil. .

chemin aux raisins Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14 belco@berck-sur-mer.com

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English :

L’événement Mon Village Vacances Balade en Pirogue ou Kayak, à la rencontre des phoques Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Adrien Duflos