Concert Alma Latina Berck
Concert Alma Latina Berck samedi 4 juillet 2026.
Berck
Concert Alma Latina
Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Après une initiation à la salsa proposée dans l’après-midi pour se mettre dans l’ambiance et découvrir quelques pas, place au concert d’Alma Latina ! Avec ses rythmes afro-caribéens, son énergie communicative et son sens de la fête, le groupe entraîne le public dans un véritable voyage musical latino. Une soirée chaleureuse, conviviale et dansante, à partager entre amis ou en famille.
Samedi 4 juillet Dès 21h Place de l’Entonnoir Gratuit .
Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14
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English :
L’événement Concert Alma Latina Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Lisa Wrobel
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