Berck

Concert Alma Latina

Place de l’Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Après une initiation à la salsa proposée dans l’après-midi pour se mettre dans l’ambiance et découvrir quelques pas, place au concert d’Alma Latina ! Avec ses rythmes afro-caribéens, son énergie communicative et son sens de la fête, le groupe entraîne le public dans un véritable voyage musical latino. Une soirée chaleureuse, conviviale et dansante, à partager entre amis ou en famille.

Samedi 4 juillet Dès 21h Place de l’Entonnoir Gratuit .

Place de l’Entonnoir Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 14

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English :

L’événement Concert Alma Latina Berck a été mis à jour le 2026-06-11 par Lisa Wrobel