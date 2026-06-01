Berck

Atelier couleurs Chez Causettes

50 rue carnot Berck Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Quand les couleurs sont révélatrices de notre état intérieur . Et si l’on pouvait mieux se comprendre sans avoir à se raconter ?

La force des tests de couleurs réside dans une lecture non verbale, accessible à tous, y compris aux personnes peu enclines à parler d’elles-mêmes. Les couleurs ne jugent pas, elles révèlent.

Avec Catherine Grain, Sophrologue.

De 15h à 17h, obtenez des réponses claires grâce à des tests faciles et interactifs.

Tarif 25€ par personne avec une boisson offerte.

Inscriptions Chez Causettes ou au +33 (0)6 87 22 88 12. .

50 rue carnot Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 91 89 87 86 bonjour@causettes.fr

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English :

L’événement Atelier couleurs Chez Causettes Berck a été mis à jour le 2026-06-12 par Clemence LEDOUX